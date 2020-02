Når Toftehøjskolen (bill.) og Søagerskolen lukker, skal flere foreninger finde et nyt sted at være. Arkivfoto.

Skal flytte fra skoler: Egedal-foreninger får hjælpende hånd

900.000 kroner afsat til flytteplaner for flere foreninger

Lokalavisen Egedal - 17. februar 2020

Når Toftehøjskolen og Søagerskolen lukkes, skal flere foreninger ud og finde nye lokaliteter.

Det er flytninger, der ikke er uden økonomiske omkostninger, og derfor har Egedal Kommune besluttet at give en hjælpende hånd.

I januar frigav byrådet et budget på 900.000 kroner . til det der kaldes "problemløsning for foreninger berørt af frasalg af kommunale bygninger."

En af foreningerne er Ølstykke Minirace, der skal flyttes fra kælderen under Toftehøjskolen. På de seneste møder i Kultur- og Erhvervsudvalget og Planudvalget blev det besluttet at flytte foreningen til Lærkeskolen og bevilge 42.000 kroner til hjælpen med at få miniracerbane og hvad der ellers dertil hører, flyttet med.

Har et ansvar "Det synes vi er rimeligt nok. Foreningerne skal jo ikke have ekstra udgifter ved flytningerne, så det er noget vi har besluttet, også for andre foreninger", siger Charlotte Haagendrup (Kons.), formand for Kultur- og Erhvervsudvalget.

Hun vedstår, at det for de enkelte foreninger kan være en udfordring pludselig at skulle finde et andet sted at være:

"Men jeg synes vi har haft en god, konstruktiv dialog med foreningerne."

For udvalgsformanden at se er det et ansvar kommunen har, at sørge for at foreningerne får nye tilholdssteder:

"Vi står inde for, at ingen foreninger skal stå på fortovet uden tag over hovedet, når Toftehøjskolen og Søagerskolen er lukket", siger Charlotte Haagendrup.

"Ligesom når vi 0også har et ansvar for et finde et andet lokale til spejderne i Ganløse."

Store forskelle

De udfordringer foreningerne har i forbindelse med flytningerne, kan være vidt forskellige.

"Der er jo stor forskel på hvis man bare skal flytte en yogamåtte, eller som med Minirace eller skydeklubben, hvor det er et større projekt at få flyttet det hele med", siger Charlotte Haagendrup.

"Det vi gør lige nu, er at hjælpe de foreninger der har lidt specielle udfordringer."

Som nævnt er Ølstykke Minirace det seneste eksempel på en flytning. Her er foreningen blevet tilbudt lokaler i et kælderlokale med egen indgang på Lærkeskolen, og flytningen forventes at ske inden udgangen af 2020.

At det ikke er "bare lige", fremgår tydeligt af indstillingen til mødet i Kultur- og Erhvervsudvalget.

Her fremgår det, at Foreningen Minirace ved dialogmøder med kommunen har gjort opmærksom på, at foreningens inventar er "nagelfaste baner, der gennem mange år er opbygget, så de passer til foreningens nuværende lokaler", og videre lyder det:

"Foreningen vurderer, at den ene bane kan skilles og genopbygges i nye lokaler, mens den anden bane vil skulle genetableres fra ny. Foreningen har på baggrund af et overslag fra en leverandør af stel og udstyr vurderet, at genetablering af bane af cirka . samme størrelse som den nuværende vil koste 42.000 kr."

Det fremgår videre, at det lokale miniracebanen flytter til på Lærkeskolen, er tilholdssted for lokalarkivet. Som stilles et nyt lokale på skolen i udsigt. Lokalavisen Egedal har i øvrigt været på besøg hos Ølstykke Minirace. Den reportage kan du læse i onsdagens avis-udgave og i morgen på sn.dk/egedal