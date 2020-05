I dag findes fire ?skæve boliger? i Egedal Kommune, der ligger på Dam Enge i Stenløse. Nu kommer der yderligere fire i Veksø. Arkivfoto

"Skæve boliger" placeres i Veksø

Planudvalget i Egedal Kommune har godkendt, at fire nye almene boliger til særlig udsatte grupper flytter ind i den sydlige del af Veksø

Lokalavisen Egedal - 12. maj 2020

En kommunalt ejet grund i Veksø Syd skal huse fire nye såkaldte "skæve boliger" til særlig udsatte grupper.

Det ligger fast efter det seneste møde i Planudvalget i Egedal Kommune.

Efter en afstemning blandt udvalgets politikere blev det besluttet, at boligerne skal placeres på grunden i Veksø bag ved plejeboligerne Skelhøj og Bakkehuset, som ejes af boligselskabet Venbo.

"Grunden ligger væk fra det kommende byudviklingsområder i Veksø By og er således afskærmet fra byen. Lokalplanen giver mulighed for boligerne, men den stiller krav om sammenhængende boliger. Der skal derfor arbejdes med udformning af byggeriet, hvilket dog vurderes at kunne løses," lyder det fra administrationen i Egedal Kommune.

Med i "Budget 2020" Byrådet besluttede i "Budget 2020" at etablere fire nye "skæve boliger" i Egedal Kommune. Det fremgår af prioriteringsforslaget til budgettet, at boligerne forventes at kunne være klar i 2023, hvis de kan bygges på en kommunalt ejet grund og i overensstemmelse med gældende lokalplan.

Den grund er altså fundet nu i Veksø, selvom placeringer ved Dam Enge i Stenløse og Langekær i Ølstykke også har været i spil.

De nye "skæve boliger" vil blive etableret med tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som giver et tilskud op til 500.000 kr. pr. bolig i Hovedstadsregionen.

Bygherre for de "skæve boliger" vil være et boligselskab, som finansierer den resterende del af omkostningen via lån. Kommunen kan også selv etablere de "skæve boliger" som kommunalt almene boliger ved at finansiere restbeløbet som et lån. Dette anbefales dog ikke administrationen, da dette vil gå ud over kommunens anlægsramme.