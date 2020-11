Simone åbnede danseskole midt i en corona-tid: "Jeg har ikke fortrudt det et sekund"

"Der var flere, som synes det var modigt, at jeg turde åbne en danseskole midt i en corona-tid" fortæller, men jeg kunne bare mærke, at det virkelig var det jeg allerhelst ville," siger Simone Grønhøj.

Hun sagde sit job op som danseskole-underviser for at jagte sin store drøm - at stå på egne ben med ansvaret for sin egen danseskole.

"Jeg brænder for det her, og jeg er gået helhjertet ind i projektet. Det er mit håb, at der de næste år vil være basis for at udvide danseskolen," siger hun.