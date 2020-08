Nordsjællands Politi valgte torsdag morgen at sigte en 28-årig bilist for kørsel i frakendelsestiden.

Sigtet: Bilist var frakendt retten til at køre bil

"Her viste det sig, at manden var frakendt retten til at køre bil, og han blev derfor sigtet for at have sat sig bag rattet alligevel," lyder det fra politiet.