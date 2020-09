Egelund, kaldet "den gule gård", genopstår ikke som genbrugsbutik. Foto: FDL.

Sidste udkald for genbrugsbutik i Smørum

Området ved den lukkede butik skal udlægges til erhverv

Lokalavisen Egedal - 03. september 2020

Nu ligger det helt fast, at genbrugsbutikken ved Smørum Genbrugsstation ikke genåbner.

Flere i Smørum har ellers, blandt andet på Facebook-gruppen "Os fra Smørum", efterspurgt om ikke der igen bliver mulighed for at aflevere brugte sager i byen til et godt formål, fremfor at alt smides i de opstillede containere på pladsen.

Men nu er det definitivt sidste udkald for butikken, der lukkede i 2017. Byrådet har på sit seneste møde besluttet at bygningen skal inddrages til erhvervsformål.

Det sker ved at ændre i lokalplanen, så området ved Hassellunden 2a, hvor den lukkede butik ligger, bliver en del af det erhvervsområde der er nabo tilgenbrugsstationen.

"Ingen planer" Allerede for et år siden besluttede byrådet at klargøre salget af Egelund, eller "den gule gård", som bygningen kaldes på Hassellunden 2A. Et salg der krævede en ændring i den gældende lokalplan, så ejendommen kan udstykkes og bruges til andet end offentligt formål.

I et par år, fra 2015-2017, har gården været brugt som genbrugsbutik i et forsøgsprojekt sammen med Vestforbrændingen. Siden forsøgsprojektet sluttede, har gården stået tom, og kommunen har ingen fremtidige planer for ejendommen,fremgår det af administrationens indstilling til byrådet.

"Bebyggelsen er i dårlig stand og vil kræve en større renovering, før den kan leve op til de almindelige arbejdsmiljøkrav", som det fremgår.

Derfor har administrationen vurderet, at ejendommen ved salg er bedst egnet til erhverv, "i tråd med kommuneplanen", som det formuleres.

Ved byrådets behandling af sagen blev der stillet et ændringsforslag om at sagen udsættes, og at administrationen anmodes om at belyse mulighederne nærmere for at omfatte hele området ved Egelund til erhvervsformål.

Det fik kun støtte fra fem - Niels Lindhardt Johansen (Kons.), Lokallisten Ny Egedal og SF. 15 stemte herefter for administrationens indstilling.