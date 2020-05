Der er i Egedal Kommune et stort behov for nye, attraktive boligformer til ældre. Boligformer der kan udgøre et "mellemtrin" mellem den store kernefamiliebolig og plejeboligen. Foto: Adobe/Stock Foto: Dmitry Berkut/De Visu - stock.adobe.com

Seniorrådet i Egedal med klar besked i Kommuneplan 2021: "Der er behov for flere ældre-boliger"

Egedal Seniorråd vil sikre flere og nye boligformer til ældre - herunder flere plejehjemspladser frem mod 2032

Lokalavisen Egedal - 11. maj 2020 kl. 08:49 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nye boliger til ældre og flere plejehjemspladser står øverst på den ønskeseddel, som Egedal Seniorråd har afleveret til Egedal Byråd som "forslag og ideer til Kommuneplan 2021".

"Der bliver flere ældre i fremtiden, og det stiller krav til boligformerne til ældre. Det gælder ikke alene i forhold til antallet af boliger, men også i forhold til at skabe nye attraktive boformer, der kan matche mangfoldige behov i alderdommen og fremme det gode ældreliv. Ældre har vidt forskellige behov og forventninger til deres bolig. Det er vigtigt, at fremtidens udbud af boliger er varieret og matcher de forskellige livsfaser i alderdommen, så det er muligt at dække behovene hos både aktive og svækkede ældre," skriver Bjarne Larsen, formand for Egedal Seniorråd.

Han mener, at i takt med, at der kommer flere ældre, bliver der ikke alene behov for flere boliger, men også for en øget variation i boligudbuddet.

"Det kan eksempelvis være i forhold til ejerforhold, boligstørrelse, tilgængelighed og graden af fælles-skab og social kontakt. For eksempel ved vi, at seniorbofællesskaber kan være medvirkende til at minske følelsen af ensomhed og øge livskvaliteten, og vi ved, seniorbofællesskaber kan bidrage til at udskyde behovet for hjælp til praktiske gøremål i dagligdagen - især hvis der er dagligvarebutikker indenfor kort afstand," skriver Bjarne Larsen.

Fremtidens boliger Seniorrådet mener, at fremtidens boliger i langt højere grad end det er tilfældet i dag skal tænkes ind i en forebyggelsessammenhæng - med henblik på at forebygge ensomhed, tab af funktionsevne og behov for pleje hos de kommende generationer af ældre. Ideen med at kunne klare sig selv, er stadigvæk aktuel.

"Der er derfor behov for en gennemtænkt og langsigtet boligpolitik, som kan sikre et tilstrækkeligt udbud af boliger til ældre, og som kan fremme det aktive og sunde ældreliv, skabe stærke fællesskaber og bidrage til ældres trivsel og tryghed. En sådan politik kan også være med til at mindske det manglende flow på boligmarkedet, som mange kommuner oplever - også Egedal, og som øger risikoen for, at ældre bliver isolerede og ensomme i deres boliger, og at børnefamilierne har svært ved at komme ind på boligmarkedet. Sådan er situationen i Egedal Kommune," lyder det fra Bjarne Larsen.

Opgaver, der ifølge Egedal Seniorråd, kræver en afklaring og en løsning:

Der er i Egedal Kommune et stort behov for nye, attraktive boligformer til ældre. Boligformer der kan udgøre et 'mellemtrin' mellem den store kernefamiliebolig og plejeboligen.

Der mangler flow på boligmarkedet i Egedal Kommune. Det øger både risikoen for, at ældre bliver isolerede og ensomme i deres boliger, og at børnefamilier har svært ved at komme ind på markedet.

Det går for langsomt med opførelsen af seniorbofællesskaber. Antallet af ældre, der ønsker at bo i et seniorbofællesskab, overstiger langt det nuværende udbud af boliger i seniorbofællesskaber.

Det samlede antal plejeboliger (herunder plejehjem) til ældre er stort set uændret de seneste 10 år. Indenfor få år kommer der tilgang med ca. 35 - 45 pladser. I Egedal Kommune er der et let pres på plejeboliger, dels mangler der plejeboliger til det stigende antal ældre, dels kan der komme til at mangle demensegnede plejeboliger.

Egedal Kommune skal være 10 år forud i planlægningsprocessen. Fra tanke til indflytning kan der gå 5 - 10 år.