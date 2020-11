Seniorbofællesskab på vej i Egedal By

Boliger, hvor fælleskøkkener eller fælles gårdrum giver mulighed for at fælleskabet kan blomstre. Ikke mindst af seniorer, der gerne vil flytte fra den nuværende bolig og ind i et fællesskab med mulighed for et aktivt liv med andre jævnaldrende.

"Med Egehaven tilføjer vi endnu et spændende byggeri til Egedal By. Et byggeri der sikrer byen et varieret udseende, og hvor det grønne uderum bliver en del af den grønne fletning, der knytter hele Egedal By sammen. Samtidig sikrer Egehaven, at Egedal By får en alsidig befolkningssammensætning og at vi får flere seniorbofællesskaber, som der er stor interesse i for tiden," siger Ib Sørensen, der er formand for Planudvalget.