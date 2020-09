Selskab bag Søager-boliger: Vil gerne tænke idræt ind i planerne

Søagerskolen i Smørum er lukket, men hallen står der endnu. Den benyttes af idrætsforeninger i området, men på et tidspunkt er også det slut. Så begynder arbejdet med et nyt boligområde på grunden, og hvad gør foreningerne så?

Det var ejendomsudviklingsselskabet Generous Development, der indbød. Firmaet havde sat plancher op om Søagerhusene, som de har kaldt projektet, og det med "åben" skulle tages helt bogstaveligt. For meningen var, at borgerne skulle komme med deres inputs.

"Vi er glade for, at sådan noget dukker op ved et arrangement som det her. For det er netop et eksempel på noget af det fra lokalområdet, som vi ikke har kendskab til i forvejen", siger Anette Krarup, stifter af Generous Development.