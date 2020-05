I tirsdags har Novafos fremkommet med en tidsplan til kommunen for det videre forløb, som angiver at en revideret miljøkonsekvensrapport forventes at kunne fremsendes til kommunen i starten af oktober 2020. Arkivfoto

Sejr for følgegruppe: Miljø-rapport sættes i bero

Novafos har meddelt Egedal Kommune, at en revideret miljøkonsekvensrapport først forventes klar i starten af oktober 2020

Som Lokalavisen Egedal i går kunne fortælle, så har følgegruppen til projektet "Klimatilpasning af Stenløse by bedt Novafos om at tilbagekalde den såkaldte miljøkonsekvensrapport (VVM-rapport, red) inden den politiske byrådsbehandling senere på måneden.

Følgegruppens anmodning skyldes, at projektet, der som bekendt omfatter en mulig omlægning af Stenløse Å, ikke lever op til et klimatilpasningsprojekt, men mere ligner et almindeligt spildevandsprojekt. Det er i hvert fald holdningen hos følgegruppen.

Og nu får gruppen opbakning fra Novafos, der har anmodet Egedal Kommune om at sætte myndighedsbehandlingen af miljøkonsekvensrapporten i bero.

"Den 12. maj har Novafos fremkommet med en tidsplan til kommunen for det videre forløb, som angiver at en revideret miljøkonsekvensrapport forventes at kunne fremsendes til kommunen i starten af oktober 2020. Efter at den nuværende miljøkonsekvensrapport blev offentliggjort i december 2019, har den givet anledning til en del spørgsmål fra borgere, følgegruppe og politikere. Vi har lyttet til de stillede spørgsmål og bekymringer, og er kommet frem til, at det vil være konstruktivt at vurdere dybere på de fremkomne alternativer," skriver planlægger Dorte Teinholt fra Novafos i en mail til følgegruppen.

Hun skriver endvidere, at der vil blive vurderet på en åben regnvandsledning (ud over den lukkede, red) gennem byen (en variant af hovedprojektet, red) samt på en dyb regnvandsledning under eksisterende Å uden at ændre nuværende tracé for Stenløse Å.

Nyt møde venter "Vi har sammen med kommunen aftalt at følgegruppen ligeledes sættes i bero indtil den reviderede miljøkonsekvensrapport er klar. Vi takker for hidtidige samarbejde, og beklager at det på grund af corona desværre kun blev til et enkelt møde her i foråret. Vi vil til efteråret indkalde til nyt følgegruppemøde til afholdelse når den revidere miljøkonsekvensrapport er fremsendt til kommunen i starten af oktober," skriver Dorte Teinholt fra Novafos.