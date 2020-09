Egedal Kommune har stor succes på sundheds-fronten, viser ny undersøgelse fra nyhedsbrevet Kommunal Sundhed og Dagens Medicin. Mostphoto Foto: Elena Elisseeva

Se hvem der springer højst på sundhedsbarometeret

Egedal er nu landets femte sundeste kommune at bo i

Lokalavisen Egedal - 21. september 2020 kl. 09:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bor du i Egedal Kommune, så lever du sikkert sundt, og måske er du blevet markant sundere det seneste år.

Som Egedalborger har du med stor sandsynlighed også en god uddannelse og en indtægt, der betyder at du ikke skal bekymre dig så meget om rudekuverterne. Det viser årets kommunale sundhedsbarometer.

Sundhedsbarometeret som nyhedsbrevet Kommunal Sundhed og Dagens Medicin står bag viser nemlig, at borgernes sundhed hænger nøje sammen med deres uddannelsesniveau og økonomi. Og netop Egedal Kommune har taget året største hop blandt de sundeste kommuner.

Eksempelvis lever borgerne i Gentofte Kommune i landets sundeste kommune. Efter Gentofte fastholder Rudersdal, Allerød og Hørsholm Kommuner deres topplaceringer fra sidste år, mens Egedal Kommune nu ligger på 5. pladsen og altså har den største fremgang i top-10 - med et hop fremad på hele fire pladser.

Det vi gerne vil opnå "Det er præcis det her vi gerne vil opnå. Vi er en attraktiv kommune, med rigtig meget at byde på. Attraktive huspriser tæt på København, enestående natur præget af istiden og mange muligheder for udendørs aktiviteter for alle. Vi tiltrækker mange nye borgere, med et vist uddannelsesniveau og en almindelig indkomst. Børnefamilierne nyder godt af naturen og både indendørs og udendørs sportsaktiviteter. Vi forsøger at skabe verdens bedste hverdag for alle borgere, både ung som gammel. Man kan sige at det flotte hop på sundhedsområdet, er et udtryk for at vi er lykkes med store dele af vores politik," siger Egedals borgmester Karsten Søndergaard.

Alle kommuner i top-10 ligger i hovedstadsområdet eller i Nordsjælland, undtagen Solrød Kommune som med en 9. plads - lige sniger sig med i top-10.

Fremgangen for Egedal Kommune er ifølge borgmesteren endnu et bevis for at det går godt og at kommunen er på rette vej. En vej man skal blive ved med at forfølge.

Verdens bedste hverdag "Vi vil skabe verdens bedste hverdag for vores borgere. Vi er tæt på minimumsnormeringer, vi har gjort det nemmere og billigere at være erhvervsliv i Egedal Kommune. Tidligere på året blev Egedal årets højdespringer i Dansk Byggeris undersøgelse om erhvervsvenlighed. Vi har bygget et nyt sundhedscenter og vores natur er enestående og flere borgere flytter hertil. Vi er i rivende udvikling og også ambitiøse, når det kommer til at være en grøn kommune, hvor vi vil det vilde og det grønne. Der er i den grad meget at være stolt af I Egedal. Så den her sundhedsplacering viser, at den vej vi går på, er den rigtige og den skal vi bare fortsætte ud af," siger Karsten Søndergaard.

Sundhedsbarometeret sammenligner sundheden i alle landets kommuner ud fra 38 indikatorer. Målepunkterne tæller alt fra lægedækningen i kommunerne, andelen af borgere med overvægt eller diabetes, andelen af fysisk aktive samt en lang række andre forhold såsom uddannelsesniveau, erhvervsfrekvens og indtægtsforhold. I den anden ende af skalaen ligger Lolland Kommune, som igen i år ender med en bundplacering, mens Slagelse, Brøndby, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner udgør resten af bagtroppen.





pressemeddelelse