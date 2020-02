Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Virussen er sluppet løs på gymnasiet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Virussen er sluppet løs på gymnasiet

Teaterkoncerten i denne uge kunne ikke have valgt et mere højaktuelt tema

Lokalavisen Egedal - 27. februar 2020 kl. 09:02 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerede i køen ved indgangen fik publikum på gymnasiet i aftes et praj om, at den var helt gal.

CNN "breakede" på en storskærm i kantinen med en nyhed om virus, der er løs.

"Dette er ikke en øvelse. Forhold jer i ro", lød det med alarm-stemme flere gange - og så blev publikum ellers lukket ind i salen. Hvor der lå døde spredt ud over gulvet....

Jo, virussen er løs på Egedal Gymnasium og HF i denne uge. Folk dør som fluer. I hele verden. Hospitalerne er overfyldte, og alle taler om det.

Er verden på vej til udslettelse??

Aktuelt tema Det er dog bare fiktion, opfundet af elever og lærere - og så alligevel. Det er jo et højaktuelt tema, med al den snak om coronavirus.

Men det vidste eleverne dog ikke noget som helst om, da de tilbage i september sidste år fostrede ideen om hvad næste bud på gymnasiets tradition for en teaterkoncert skulle være.

Den dramatiske handling, som de selv har skruet sammen, indebærer blandt andet en generalsekretær for FN, der falder død om under en pressekonference, en psykologsamtale der løber helt af sporet, desperate læger der leder efter den rette modgift, og et desperat forældrepar der mister deres datter...

Interviews Der var premiere i aftes, og ja, det er dystert, men også stemningsfuldt og poetisk, og det hele er bundet sammen af en buket af smukke sange, som "Sign of the times" af Harry Styles, "Exit music" af Radiohead, "Little drop of poison" af Tom Waits og "Touch me I'm sick" af Mudhoney.

I pausen fortsatte musikken, med Dire Straits og "MTV", og lokalavisen fik konkurrence fra en flok "tv-journalister", der løb ivrigt rundt mellem gæsterne.

De blev interviewede med spørgsmål som "hvad tænker du om virussen" og "tror du de får den stoppet".

På premiere-aftenen var der taktfaste klapsalver til aktørerne, og her uddelte rektor Camilla Rye Jørgensen også både rosende ord og buketter til flere af de elever og lærere, der har været med til at få teaterkoncerten op at stå.