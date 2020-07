Se billederne: Vi går i krig for kongen

"Prinsessen er kommet i troldmandens onde kløer. Han er i gang med at lave et ondt ritual, hvor han vil ofre hende. Det tillader jeg ikke!"

Hvor den samlede trop, anført af kongen og generalen, begav sig væbnet til tænderne mod Sperrestrup Skov. Her mødte de trolde og orker og udkæmpede de drabeligste slag for at redde den stakkels prinsesse.

Det hele var selvfølgelig en leg - et kæmpe rollespil, med i alt 75 børn i alderen 6-13 år samt 25 voksne involveret. Som led i Egedal Kommunes sommerferie-aktiviteter havde Dragon Factory fra Ballerup sørget for at sætte det imponerende skue op, med alt hvad der til hører af konge, prinsesse, tempelriddere, trolde, orker - som det sig hør og bør i et godt, gammeldags eventyr.