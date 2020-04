Se billederne: Sjove skilte på legeplads fortæller om alvoren ved Corona

"Sprit dine hænder, når du hjemad vender". "Når du har vasket begge dine hænder, kan du lege med en af dine venner". "For at undgå smitte, skal du hænder spritte". "Vil du de andre skærme, så nys i dit ærme". Sådan står der på skilte, der er blevet sat op rundt omkring en legeplads i Smørum.

Skiltene fortæller, som det fremgår, på vers om alvoren ved Coronavirussen. Teksterne er suppleret af farverige tegninger, af børn, bamser og andet fra de mindstes univers.

"Vi snakkede om at det er vigtigt at oplyse børn og voksne på legepladsen. Men det skulle ikke være for meget med løftet pegefinger, men på en måde, der var mere i børnehøjde", fortæller Mogens Johansen, der er gårdmand i grundejerforeningen Boesagerparken.

"Min kone fandt på teksterne, og så lavede jeg tegningerne."

Skiltene er blevet godt modtaget lokalt. I Facebook-gruppen "Os fra Smørum" er de blevet delt og rost fra flere sider.