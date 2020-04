Se billederne: Så blev der genåbnet til genbruget

Allerede klokken kvart i 12 var der en kø af biler på Tranekærvej.

Flere havde opsnappet, at der fra middagstid blev genåbnet for privates adgang til genbrugspladsen i Ølstykke. Under Coronakrisen har genbrugspladserne kun været forbeholdt erhvervsformål, men fra tirsdag havde stationerne landet over fået lov til at genåbne for alle.