Se billedserie Lærkeskolen i Stenløse har fået nye fællesarealer for 8. og 9. klasse med flere zoner, som giver plads til både projektarbejde, formidling og fordybelse. Pressefotos

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Nu bliver Egedals skole-projekter ført ud i livet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Nu bliver Egedals skole-projekter ført ud i livet

De første skridt mod skole-ombygninger i Egedal bliver afprøvet med nye miljøer og fællesarealer. Samtidig står det klart, at Søhøjskolen og Boesagerskolen til næste år bliver ombygget som de første skoler

Lokalavisen Egedal - 21. august 2020 kl. 14:50 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ingen hemmelighed, at Egedal Kommune med har søsat et stort og ambitiøst skole-projekt, der frem mod 2028 byder på flere ombygninger, som skal sikre nye, moderne og kreative læringsmiljøer.

Nu er planen, der bliver finansieret gennem kommunens "investeringsplan 2028", så langt henne i processen, at Skoleudvalget kan løfte sløret for den øjeblikkelige status på den bygningsmæssige del af den igangværende indsats.

"Det er kæmpe projekt med mange vigtige forberedelser, men børnene i Egedal skal have gode fysiske rammer i skolerne, så de kan lege, lære og udvikle sig bedst muligt. En bedre udnyttelse af skolekvadratmetrene giver også plads til, at det lokale kultur- og fritidsliv kan få glæde af skolernes faciliteter uden for skoletid. Det er som sagt et kæmpe projekt, og der er mange trin forud for selve renoveringerne, som skal sikre økonomi, bæredygtighed og kvalitet, så vi får de bedste resultater i sidste ende. Og det er vi rigtig godt i gang med," siger Betina Hilligsøe (V), formand for Skoleudvalget i Egedal Kommune.

Ét trin er at indgå aftale med en strategisk byggepartner, som i tæt samarbejde med kommunen skal stå for helhedsrenoveringerne over de næste fire år. Der er allerede tre prækvalificerede teams på plads, mens den endelige kontrakt indgås i november. Herefter går kommune og byggepartner straks i gang med at skabe et godt og fælles fundament, som skal sikre mest kvalitet for pengene.

Et andet trin er at afprøve de vedtagne principper for indretning og ombygning, inden de udføres i stor skala.

"På den måde får vi både erfaring med, hvad elever og lærere oplever som gode miljøer, og samtidig giver det skolerne nogle brugbare forbedringer nu og her. Der er allerede udført mindre projekter på flere skoler, og flere andre er undervejs," siger Betina Hilligsøe.

Zoner med plads Lærkeskolen i Stenløse har således fået nye fællesarealer for 8. og 9. klasse med flere zoner, som giver plads til både projektarbejde, formidling og fordybelse.

Søhøjskolen i Ølstykke har fået nyt udendørs miljø til blandt andet formidling, fordybelse, bevægelse og spisested. Boesagerskolen i Smørum har blandt andet fået nyt gangareal til SFO og 0. klasserne med hems og net.

Derudover har Balsmoseskolen i Smørum har fået to nye fællesarealer med plads til formidling, fordybelse og projektarbejde, ligesom Ganløse Skole har fået nye læringsmiljøer i ADHD-tilbuddet.

Betina Hilligsøe oplyser til Lokalavisen Egedal, at Søhøjskolen (tidligere Hampelandskolen, red) er den første skole, som byggepartnerskabet tager fat på med byggestart i 2021.

Starter på Søhøjskolen "Forarbejdet er godt i gang med blandt andet en stor opstartsworkshop i juni 2020, hvor elever, lærere, kultur- og foreningsliv har givet værdifulde indspil til, hvad de nye læringsmiljøer på skolen skal kunne. For det er jo netop dem, der har deres daglige gang på skolen, som bedst ved, hvad der skal til for at skabe gode fysiske rammer for læring og dagligliv på skolerne. Der er nedsat en lokal styregruppe på skolen, et byggeudvalg med bl.a. lærere og byggefaglige fra kommunen plus en række temagrupper, som går i dybden med de konkrete behov ude og inde, hvor bl.a. elever, skolepersonale og foreninger deltager. Næste skole er Boesagerskolen i Smørum med en lignende inddragelse forud for byggestart i 2022," siger Betina Hilligsøe.

Hun mener ikke, at skolerne lige nu står og mangler kvadratmeter, men de mangler bedre løsninger.

"Derfor er eleverne fra Toftehøjskolen og Søhøjskolen nu samlet på Søhøjskolen, mens Søagerskolens og Boesagerskolens elever er samlet på Boesagerskolen. Det er en stor kulturforandring at samle to skoler til én, og der har været stort fokus på at sikre en tryg overgang. Sammensmeltningen til én skole sker ikke på én gang, det er et arbejde over tid, som er godt i gang. Fra skoleudvalget sender vi en kæmpe tak til de lokale ledelser, lærer- og pædagogstabe og Skolebestyrelser for deres store engagement og lokale forankring," lyder det fra Betina Hilligsøe, slår fast, at Egedal skal have de bedste rammer for børns læring og trivsel.

"Samtidig skal vi sikre, at vi får mest muligt ud af kommunens bygninger og faciliteter. Og der sker altså masser af ting i kulisserne lige nu, som skal sikre, at vi ender ud med gode, bæredygtige og smarte løsninger, som giver både skolerne og lokalsamfundene mest muligt værdi i fremtiden," siger hun.

Også Ib Sørensen (S), formand for Planudvalget, glæder sig over tiltagene.

"Det er glædeligt, at man allerede nu kan se en ny og moderne folkeskole udvikle sig i Egedal. Vi ser ind i en spændende og kompliceret byggeproces, men vi er kommet godt fra start," siger Ib Sørensen.

Pressemeddelelse