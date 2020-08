Artiklen: Se billederne: Månedens butik får "tænderne til at løbe i vand"

Se billederne: Månedens butik får "tænderne til at løbe i vand"

Den butik, han sammen med sin bror, Jens Nielsen, står i spidsen for, var blevet kåret som Månedens Butik for juli, og derfor var Peter Darum fra Lokalavisen og Helen Kuhre fra Danske Bank troppet op i butikken, med diplom og blomster.

"Nej, det var da dejligt", sagde en af de travle medarbejdere, mens der blev langet rugbrød og franskbrød over disken.

At det blev konditoren i Smørum Center, der fik den månedlige hæder, er der mange gode grunde til, slog Helen Kuhre fast i sin tale til personalet:

"Her har vi en lokal butik med næsten 2.300 følgere på Facebook - og vel og mærke et konditori. Så det er helt rigtigt, det I har fat i", sagde hun, og fortsatte:

"Her er ugens mandag til torsdags-tilbud - uanset om det er studenterbrød, teboller eller hindbærsnitter. Ja, I får tænderne til at løbe i vand."

"Super gode til at trække kunder til fra nær og fjern".

"For jeres altid fantastiske udvalg".

Dermed er Smørum Konditori den syvende butik, der er med i opløbet om at blive Årets Detailbutik 2020, med en præmie på 10.000 kroner på højkant.

"Jeg er lykkelig over, at jeg har fundet denne butik. De har et kæmpe udvalg af velsmagende brød, og de er altid meget søde", sagde Gunhild Brethvad.