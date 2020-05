Se billederne: Lopper her, der og allevegne i Smørum

Skilte som disse hang overalt i Smørum på Store Bededag. Som tegn på, at "lopperne" var her, der og allevegne.

Som noget nyt blev der holdt loppemarked ikke på ét sted, men på rigtigt mange steder. Faktisk 150 i alt, for at være helt præcis.

"For mange ældre var det nemmere end at skulle slæbe lopper frem og tilbage. At de kunne blive derhjemme var en meget positiv ting for dem. Og mange familier oplevede, at børnene hyggede sig, mens de selv stod med boderne. Det kom der en god stemning ud af."