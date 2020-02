Se billederne: Helt til hest... i Veksø

Årets underholdende fastelavnsoptog gennem byen bød nemlig på et tilbageblik til de mange år, hvor de lokale ildsjæle har gjort fastelavn i Veksø til noget helt særligt.

Og hvis nogen skulle være i tvivl, så er fastelavn-festen i Veksø noget helt særligt og unikt. Trods regn og strid blæst, så valgte over 300 mennesker at tage plads på bygaden, hvor der traditionen tro var musik, optog med pyntede vogne, sjove udklædninger og naturligvis prikken over i'et - tøndeslagning til hest.