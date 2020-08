Se billederne: Fri fantasi - nyt børnehus har det hele

Se billedserie Carina Buurskov, formand for Familieudvalget i Egedal Kommune, kunne afsløre navnet på den nye daginstitution i Smørum. Fotos: KT

Forholdene er helt i top i den nye Smørum-daginstitution "Fantasihaven", som torsdag blev indviet med taler, musik og glade børn

"Det her er bare min nye børnehave".

En glad og stolt lille purk kunne ikke skjule sin store begejstring overfor Lokalavisens udsendte ved torsdagens indvielse af den nye Smørum-daginstitution, der har fået navnet "Fantasihaven."

Og man forstår drengens glæde, for det nye børnehus på cirka 1.600 kvadratmeter fordelt på to etager har ganske enkelt det hele og lidt til.

De nye rammer på Schæfergårdsvej i Smørum rummer blandt andet et sanserum, et motorikrum, et fælles depot, et lederkontor, et ankomsttorv, et grupperum, et fællesrum samt overdækkede udearealer med en tagterrasse.

For at det ikke skal være løgn, så er der også etableret et dobbelthøjt centralt placeret rum i midten af bygningen omkring et klatretræ, som dermed skaber sammenhæng mellem de to etager.

"Det er et fantastisk hus i absolut topkvalitet. Alle vores besøgende går smilende herfra, men først og fremmest er det et børnehus, hvor der både i indretningen og i pædagogikken er tænkt over børnenes muligheder for fordybelse og udfoldelse," siger Tina Sørensen, der er daglig leder i den nye daginstitution, der i alt har plads til 136 børn fordelt på fire børnehavegrupper og fire vuggestuegrupper.

90 børn er startet "Lige nu har vi 90 børn, og de har fået en rigtig god start i de nye rammer, som vi tog i brug i slutningen af maj. Selvom det har været under en svær corona-tid, så har forældrene også bidraget til en god start," siger Tina Sørensen.

Under torsdagens indvielse i bagende solskin blev børnehuset fejret med flag, cupcakes, livemusik og taler.

"Jeg har glædet mig til indvielsen af denne fantastiske bygning, som er opført med fokus på børnene og deres behov. Vi står i et område, hvor der snart bliver bygget 250 nye boliger, og det efterlader et øget behov for børnepasning, og det lever vi op til med denne institution," sagde Egedal-borgmester Karsten Søndergaard, inden formanden for Familieudvalget, Carina Buurskov, fik lov til at stå for den officielle indvielse, hvor navnet "Fantasihaven" blev afsløret på en sten foran huset.

Fuld af fantasi "Institutionen kommer til at hedde Fantasihaven, for dette sted skal være fuld af fantasi for store og små, og det giver denne flotte og bugtede bygning mulighed for. Det er kun fantasien, der sætter grænser, for her er plads til det lille i det store. Der er små hyggekroge til fordybelse og nærvær samt masser af plads til udfoldelse og leg både ude og inde," lød det fra Carina Buurskov.

Ib Sørensen (A), formand for Planudvalget i Egedal Kommune, kaldte børnehusets arkitektur for noget særligt.

