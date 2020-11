Se billederne: Dykkere på nat-eventyr

Så var det tid til et koldt dyk. Ølstykke Dykkerklub i samarbejde med Frederikssund Ungdomsskole deltog nemlig lørdag 7. november i det verdens omspændende arrangement Divers Night, som blandt andet foregik i Frederikssund Havn.

"Divers Night er en verdensbegivenhed, som foregår i mange lande på samme dato og alle kl. 20.20. Divers Night startede oprindeligt som et socialt arrangement i Norge i 2005, men har siden udviklet sig til at have arrangementer i 24 lande og med omkring 20 dykkersteder i Danmark. Rekorden er fra 2009, hvor der var 2.749 dykker i vandet samtidig, fordelt på 218 dykkersteder i 20 lande," skriver Ølstykke Dykkerklub i en pressemeddelelse.