Se billederne: Danmarks udsendte blev hyldet i centeret

Fortjener anerkendelse

"Når vi er samlet her i dag, er det for at fejre de, der har været udsendt af Danmark. Det er nu 12. gang vi holder flagdagen, og jeg kan sige tak til alle de ca. 60.000, der har været udsendt siden anden verdenskrig. Den anerkendelse fortjener de. Det er mennesker, der har udskrevet der største check man kan udskrive - og håber på den ikke bliver indløst. Mennesker, der har sat liv og helbred på spil, for at varetage Danske interesser i fjerne lande, ofte under kummerlige vilkår. De fortjener en stor tak og anerkendelse for indsatsen. Jeg tror, at alle vi udsendte denne dag tænker tilbage på de udsendelser vi har været på, og alle de oplevelser det har medført. Både de gode og de dårlige," lød det blandt andet fra Lars Falk Hansen.