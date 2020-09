Se billederne: Cirkus Bendtner kom til byen

Knap 450 tilskuere havde en herlig mandag aften på Ølstykke Stadion, da ingen ringere end Nicklas Bendtner kiggede forbi med Tårnbys oldboys-hold for at møde Stenløse

Her gav den tidligere danske landsholdsstjerne sig tid til både selfies og et par ord, inden han med hættetrøjen trukket godt op om ørerne satte sig ind i bilen og forlod Ølstykke Stadion.

Han var i byen for at spille en oldboys-kamp med sin "nye" klub Tårnby, der skulle møde Stenløse Boldklub.

Nyheden om Bendtners besøg havde tilsyneladende spredt sig, for knap 450 tilskuere var mødt op på stadion, og de blev forkælet med lækkert sensommer-vejr, kolde fadøl, sprøde grillpølser og altså "Lord Bendtner" i et særdeles afslappet tempo.

"Det minder om de gode gamle dage på Ølstykke Stadion. Det er fantastisk at se så stort et fremmøde. Det er vi glade for, lød det fra flere personer med tilknytning til Ølstykke FC, der grundet renoveringen af Stenløse Stadion havde inviteret naboklubbens oldboyshold til stadion.