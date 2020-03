Samarbejde med Tuborgfonden giver bonus: YouTube-værksted i Ølstykke bliver en hjemme-aktivitet

"Vi er utrolig glade for, at vi i samarbejde med Tuborgfondets akutpulje nu kan tilbyde aktiviteten online," siger Joachim Lærke Lyager fra DUI-LEG og VIRKE i Ølstykke

Som alle andre foreninger måtte DUI-LEG og VIRKE i Ølstykke for nogle uger siden lukke ned for sine normale aktiviteter på grund af covid-19.

"Det var vi naturligvis meget kede af. Specielt fordi vi netop havde startet en helt ny youtube aktivitet op. Vi er derfor utrolig glade for, at vi i samarbejde med Tuborgfondets akutpulje nu kan tilbyde aktiviteten online," siger Joachim Lærke Lyager fra DUI-LEG og VIRKE.

Starter på tirsdag

Foreningens Youtube-værksted er for børn og unge fra 6. klasse og opefter. Udover at forsætte med det hold man allerede har sat i gang, så åbner man allerede nu op for at helt nyt hold, der mødes hver tirsdag kl. 19.00 i april.

"Vi starter dog allerede på tirsdag den 31. marts. Vi fylder op så længe der er plads, så tilmeld jer endelig også selv om I skulle miste den første tirsdag. Vi har tilrettet aktiviteten således, at vi fast mødes en gang om ugen online for at gennemgå forskellige emne og for at yde teknisk hjælp. Da vi nu tager udgangspunkt i deltagernes egen mobiltelefon, kræver det, at man har en smartphone med kamera og evt. en computer. Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med endnu et hold," siger Joachim Lærke Lyager.