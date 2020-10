Sallys far-forfatteren holder foredrag i Ølstykke

"Det er et arrangement for alle børn og voksne, der har grinet højt af billedbøgerne om Sallys far - og til alle dem, der endnu har dem til gode. Sallys far aka Thomas Brunstrøm har faktisk - ligesom i bøgerne - en datter der hedder Sally, en søn der hedder Eddie, en kone der hedder Lone, og Thomas selv gider heller ikke altid være voksen. Han er "sygt pinlig", bander for meget og er bestemt ikke glutenfri," lyder det fra Egedal Bibliotekerne.