Det hører sig til, at de nyudklækkede kommer til Egedal Centret for at danse fejre deres huer og danse rundt om søløverne, men den del af festen er aflyst i år. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Sådan fejres studenter: Studenterkørsel - men ingen dans om søløverne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sådan fejres studenter: Studenterkørsel - men ingen dans om søløverne

Egedal Gymnasium & HF har nu overblik over dimissionsfest og dagene, hvor studenterne springer ud

Lokalavisen Egedal - 11. juni 2020 kl. 13:15 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

egedal Corona-krisen har i længere tid skabt masser af usikkerhed omkring fejringen af de kommende studenter på Egedal Gymnasium & HF.

Men nu har skolen fremlagt en plan, så de unge mennesker kan få en mindeværdig afslutning.

Den traditionsrige studenterkørsel er sikret, men den velkendte dans rundt om søløverne i Egedal Centret bliver ikke til noget.

"Egedal Centerforening har af sundhedsmæssige årsager desværre ikke inviteret studenterne til at danse om søløverne i år. Det er selvfølgelig ærgerligt, men mange af de kommende studenter er bare så lettede over at de i en tid, hvor meget er helt anderledes end det plejer får den traditionelle studenterkørsel," siger rektor Camilla Rye Jørgrensen fra Egedal Gymnasium.

Onsdag den 10. juni havde alle 2hf'erne på Egedal Gymnasium og HF sidste almindelige skoledag, og på fredag den 12. juni 2020 er det 3.g'ernes tur. De næste uger står den på eksaminer, og i uge 26 får alle afgangselever studenterhuer på.

På gymnasiet er der stor tilfredshed med at der nu er en afklaring af, hvordan skoleåret kan afsluttes.

"Vi havde selvfølgelig håbet på og arbejdet for at vi kunne holde en fælles stemningsfuld dimission som vi plejer, men vi er meget glade for at det pga. det lempede forsamlingsforbud er muligt for vores søde og dygtige elever at invitere deres familier med - både når huen kommer på og når vi fredag den 26. juni 2020 dimitterer hele årgangen," siger rektor Camilla Rye.

De dage hvor studenterne springer ud vil gymnasiet blive indrettet så de nyudklækkede studenterne og deres familier får hver sit udeområde, hvor der kan skåles og spise af den medbragte picnickurv. Det sker for at sikre at der ikke samles for mange mennesker på for lidt plads.

Eleverne har stemt "Det har hele tiden været skolens store ønske at lave en så mindeværdig afslutning for eleverne som muligt. Også selvom mange ting ikke kan være som det plejer. Derfor har vi haft en afstemning blandt afgangseleverne hvor de kunne vælge mellem to forskellige dimissionstilrettelæggelser. Det glæder mig meget at eleverne brugte deres demokratiske mulighed for indflydelse og på den måde biddrog til at vi kunne finde en løsning som alle kunne være glade for," siger Camilla Rye Jørgensen.

Eleverne valgte at skolen skal holde dimissioner klassevis i to runder. Hver klasse får et eget lokale og sin egen indgang, så det sikres at de sundhedsmæssige retningslinjer overholdes også selvom huset vil være fyldt af glade og forventningsfulde studenter og gæster.

Den første runde af dimissionerne begynder kl. 9.00 og den anden rundes dimissioner begynder kl. 11.00 Hver student kan, ligesom normalt, medbringe to gæster.