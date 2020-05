Ølstykke Bibliotek vil have åbent mandag, onsdag og fredag fra klokken 11.00 til 17.00. Arkivfoto

Sådan bliver genåbningen for Egedals biblioteker

Byrådet har i dag besluttet, at de lokale biblioteker genåbner fra på mandag med en begrænset åbningstid

På dagens virtuelle og ekstraordinære Egedal-byrådsmøde var der bred enighed om at genåbne de lokale biblioteker fra på mandag den 18. maj.

Åbningen for indlån og udlån af materialer bliver dog med en begrænset åbningstid, men med mulighed for en løbende udvidelse af åbningstiden.

Bibliotekerne kommer til at holde åbent hver anden dag, så man giver den nødvendige kapacitet og sikkerhed for både borgere og personale. Samtidig bliver det understreget, at borgerne ikke må tage ophold på bibliotekerne.

"Man kommer ind på biblioteket, og så finder man sine materialer, inden man går ud igen. Vi er meget glade for genåbningen af vores biblioteker. Vi ville gerne åbne mere, men vi bliver nødt til at tage små skridt," sagde Charlotte Haagendrup, formand for Kultur- og Erhvervsudvalget på dagens byrådsmøde.

Ølstykke og Smørum Bibliotek vil have åbent mandag, onsdag og fredag fra klokken 11.00 til 17.00.

Stenløse Bibliotek vil have åbent tirsdag og torsdag fra klokken 11.00 til 17.00 (dog fredag i uge 20, da torsdag er helligdag, red)

Ganløse Bibliotek holder åbent tirsdag og tirsdag fra klokken 13.00 til 17.00 (dog fredag i uge 20, da torsdag er helligdag).

Alle fire biblioteker genåbner kun med betjent åbningstid.