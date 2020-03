Så er det på plads: Ganløse-spejderne flytter ud i skoven

Dengang lød meldingen, at Egedal Kommune var meget tæt på at indgå en aftale med FDF Spejderne om et køb af spejderhytten på Viggatorp.

"Nu får spejderne mulighed for at flytte til en spejderhytte i skoven og jeg tror at det vil blive rigtig godt for dem. Området omkring hytten er udlagt til spejderformål, men jeg ved at mange beboere i nærheden er bekymrede for at der skal være mere aktivitet derude. Jeg har haft dialogmøde med naboerne og det er tydeligt, at det også er støj og aktivitet fra nogle af de øvrige hytter på vejen der gør naboerne bekymrede. Jeg ønsker, at vi holder fast i dialogen mellem naboerne og spejderne. Det må vi kunne løse sammen," siger Karsten Søndergaard i en pressemeddelelse.