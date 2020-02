Rygeskur stod i flammer i Ølstykke

Ingen personer kom til skade, da et skur på Vægten 31 i Ølstykke brød i brand tirsdag eftermiddag

Her var der klokken 16.34 gået ild i et rygeskur/redskabsskur.

Ifølge Nordsjællands Politi, så kom ingen personer til skade under branden, men skuret brændte ned til grunden. Brandvæsenet på stedet sørgede dog for, at flammerne ikke spredte sig til de omkringliggende beboelser.