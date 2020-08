Rungende "ja tak" til kommunal børnemad

Det viser resultatet af afstemningen, hvor forældrene fra den 27. maj til den 14. juni har haft mulighed for at fravælge frokostordningen.

Institutionerne Blåmejsen, Solsikken og Åkandehaven er nye i den lokale frokostordning, selvom 44 procent af forældrene i Blåmejsen ønskede at fravælge maden fra "Fru Hansens kælder". I Solsikken og Åkandehaven valgte 29 procent af forældrene at stemme imod ordningen.

Fælles for de tre "nye" daginstitutioner er, at de skal have et køkken, som er indrettet efter sundhedsmyndighedernes standarder og krav til anretterkøkkener, men administrationen i Egedal Kommune har en plan for finansieringen.