Ros fra politiet: God genåbning i Nordsjælland

"Der er blevet gjort en stor indsats fra de nordsjællandske cafeer, restauranter og værtshuse for at kunne byde gæster velkommen tilbage på sikker og betryggende vis. Vi har besøgt en stor del af dem i den forgange uge, og der har kun været enkelte steder, hvor man har været lidt i tvivl om fortolkningen af reglerne. Her har vi vejledt, og forholdende blev herefter hurtigt bragt i orden," siger Søren Thomassen, chefpolitiinspektør i Nordsjællands Politi.

Som et led i genåbningen af samfundet blev det i mandags igen muligt at gå på café, restaurant og værtshus Og i Nordsjælland er den første uge forløbet uden problemer.

Kombinationen af genåbningen af spisesteder og beværtninger samt de lune forårsdage fik mange borgere til at søge ud for at nyde en solstråle og lidt at spise og drikke. Derfor har Nordsjællands Politi, ud over at holde øje med spisesteder og beværtninger, også holdt ekstra øje med de steder, hvor der traditionelt samler sig mange mennesker, fx gågader, indkøbscentre, havne og strande.

"Alle de steder vi har været forbi, har borgerne været gode til at holde afstand og dermed passe på sig selv og andre. Det er vi meget glade for, da afstand fortsat er vigtig i forhold til at undgå spredning af coronavirus, siger Søren Thomassen i en pressemeddelelse.