Revy-genklang på Ganløse Kro

Ikke bare på Ganløse Kro. Alle landets revyscener har stået tomme sommeren over. Men nu hvor der igen er åbnet op for at vi må samles, har Ganløse Kro inviteret foreningen Revyens Genklang på besøg. De har netop haft premierer på kabareten, med det mundrette navn, "Maggiduddi og jeg med fler' i Jylland."

Maggiduddi og jeg med fler' er ifølge anmelderne, en hylemorsom kabaret, hvor det bedste af det bedste fra de sidste 100 års revyer er taget under behandling. Det er kapelmester John Skou, der i gennem flere år har forsket i den danske revyhistorie, som nu munder ud i denne kabaret, som er et genhør med flere af danske revyviser helt op til i dag. Et nostalgisk tilbageblik, men med et nutidigt og humoristisk udtryk, og en forestilling, som er skabt til Ganløse Kros scene, med tre skuespillere og to musikere.