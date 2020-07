Rettelse: Forkert billede

I denne uges avis bringer vi en omtale af de historiske borge, der kan spottes ved Veksø Mose. I den forbindelse bringer vi tre billeder som illustration, hentet fra Stenløse Historiske Forenings blad.

Det ene billede var dog misvisende, da det omhandler et borganlæg der ligger tæt på Edelgave Gods ved Smørumovre. Billedet indgik i en anden omtale i foreningens blad, som vi fik blandet sammen. Det er et borganlæg der intet har med Veksø Mose at gøre.

Vi beklager fejlen.