Rengøringen dukkede op uden værnemidler: Så sagde Smørum-borger nej tak

En ældre dame fra Smørum afviste rengøringen, da de ankom uden beskyttelse. Nu har Egedal Kommune indskærpet overfor alle leverandører, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal følges

11. maj 2020

Som Lokalavisen Egedal tidligere har omtalt, så kan de ansatte på Egedals plejecentre og døgnpladser nu gøre brug af værnemidler - det samme er tilfældet i hjemmeplejen og blandt de udkørende sygeplejersker.

Men hos kommunens rengøringspersonale, der besøger borgere i eget hjem, er brug af værnemidler tilsyneladende begrænset.

"Det er et stort minus, når rengøringsfolkene i disse corona-tider ankommer i folks hjem uden nogen form for beskyttelse som handsker og ansigtsmasker. De ældre borgere hører jo til risikogruppen," skriver Birgit Heide på vegne af en ældre dame fra Smørum, der ønsker at være anonym.

Rengøringens manglende beskyttelse fik den ældre dame, der er visiteret til at modtage rengøring, til at afvise hjælpen, da hun i frygt for at blive smittet ikke ville tage nogen chancer.

"Det er ærgerligt, for damen er ellers meget glad og taknemmelig for denne ordning. Det er ofte venlige og hjælpsomme mennesker, som kommer og går fra hus til hus. Det må være en opgave for de, som er ansvarlige for udsendelse af disse gode hjælpere at sørge for, at de er udstyret og informeret korrekt og ansvarligt. Er uheldet ude, og de er "raske smittebærer" eller befinder sig i et inkubationsstadie for Covid-19, kan det få store konsekvenser for de ældre," skriver Birgit Heide til Lokalavisen Egedal.

Hos Egedal Kommune kan man godt forstå, at borgerne kan være bekymrede for smitterisiko.

Følger anbefalingerne "Det er jo en bekymring, som påvirker os alle, når vi bevæger os rundt i samfundet, og når vi møder andre mennesker i det hele taget. Men jeg kan sige, at vi i kommunen til enhver tid følger de anbefalinger, der kommer fra Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Seruminstitut," siger Marianne Roed Jakobsen, kommunikationschef i Egedal Kommune.

Hun understreger, at Egedal Kommune har taget kontakt til alle kommunens leverandører og indskærpet overfor dem, at de skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

"Generelt fremgår det af retningslinjerne, at man skal bruge relevante værnemidler ved tæt personlig kontakt - det vil sige indenfor én-to meter. Er der tale om rengøring, kommer man jo typisk ikke inden for denne radius, men som sagt - vi bruger altid de værnemidler, som skal bruges i de situationer, hvor det fremgår af Sundhedsstyrelsens anbefalinger at de skal bruges," siger Marianne Roed Jakobsen.