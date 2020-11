Se billedserie Sanne Odgaard og Sebastian Fuglesang ses her sammen om kærligheden i Netto Veksø. Fotos: KT

Ren kærlighed i Netto: Sebastian og Sanne blev gift i butikken, hvor de mødtes

Netto i Veksø var mandag pyntet op til fest og farver, da parret Sebastian og Sanne giv hinanden deres "ja" foran butikken, hvor de blev forelsket for snart fire år siden

Der er kærlighed, og så er der ren Netto-kærlighed.

30-årige Sanne Odgaard og 29-årige Sebastian Fuglesang er bevis på det sidste.

Mandag eftermiddag blev Ølstykke-parret gift i og foran butikken i Veksø - viet af Egedals borgmester Karsten Søndergaard.

Og at det klassiske kirkebryllup eller turen på rådhuset var skiftet ud med rød løber foran den lokale discount-butik, kunne ganske enkelt ikke være anderledes.

Sebastian og Sanne er nemlig det tætteste man kommer på Hr. og Fru. Netto. De mødtes i 2017 som kolleger i butikken, og det var her deres forelskelse tog til i styrke.

Derfor var det også oplagt, at de mandag vendte tilbage for at give hinanden deres "ja" - endda iført Netto-skjorter.

"Denne butik og dette sted betyder bare rigtig meget for os, så vi var ret enige. Vi har gode minder fra Netto, og selvom det er et alternativt valg, så er det vores ønske," sagde Sanne og Sebastian, da Lokalavisen Egedal dukkede op til den festlige begivenhed, som naturligvis blev markeret med Netto-flag, Netto-balloner og endda med et besøg fra den velkendte Netto-maskot.

Netto-flag og balloner "Ja, det er lige i vores ånd," sagde Sebastian med et smil, inden vielsen gik i gang i selskab med familie og venner.

Da parret mødte hinanden den juni-dag for snart fire år siden, var Sebastian butikschef i Netto-Veksø, mens Sanne var salgsleder.

"Vi fik et godt øje til hinanden under en julefrokost, og så udviklede det sig. Vi blev kærester, og så tog videre til Netto i Værløse, hvor jeg i dag er butikschef, mens Sanne nu er salgsleder i Netto Stenløse. Det er lidt sjovt, og jo - vi snakker da en del Netto derhjemme. Sådan er det nu engang," sagde Sebastian smilende.

Sammen har parret Victoria på et halvt år, mens Sanne har tre børn fra et tidligere forhold. Alle var med til mandagens festlige vielse, hvor Netto-lyset blinkede lidt ekstra for Sanne og Sebastian.