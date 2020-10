Stod det til Rema 1000, så flyttede de den nuværende butik fra Rådhus Allé og op til Ølstykke Planteskole på hjørnet af Udlejrevej og Frederikssundsvej. Her var det planen, at discountkæden ville opføre en ny butik, ny parkeringspladser og 28 boliger med et fælleshus. Foto: KT

Send til din ven. X Artiklen: Rema-underskrifter nåede ikke frem til byrådet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rema-underskrifter nåede ikke frem til byrådet

1300 underskrifter, der bakker op om Rema's flytte-ønske i Ølstykke, fandt ikke vej til byrådsmedlemmerne på sidste onsdags møde

Lokalavisen Egedal - 07. oktober 2020 kl. 14:19 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Da et flertal i Egedal-byråd sidste onsdag afviste Rema 1000's flytte-projekt i "Kommuneplan 2021", så var det ikke alle byrådsmedlemmer, der var klar over, at discountkæden havde været en tur forbi kommunen og afleveret mellem 1200 og 1300 støtte-underskrifter.

Det oplyser byrådsmedlemmerne Jens Skov (SF, red) og Ulrik John Nielsen (Lokallisten Ny Egedal, red) overfor Lokalavisen Egedal.

"Rema 1000 afleverede underskrifterne, men administrationen fik ikke skrevet det ind i hvidbogen til kommuneplanen, så vi politikere kunne ikke se det i forbindelse med vedtagelsen af sagen. Det stod godt nok i bilaget, men det skulle have fremgået af hvidbogen, for det var en vigtig viden, når vi skulle træffe en konkret beslutning. Vi var ikke opmærksomme på underskrifterne," siger SF's Jens Skov.

Ulrik John Nielsen, der på mødet fik nedstemt et ændringsforslag, som skulle muliggøre Rema-flytningen i Ølstykke, kendte godt til underskrifterne.

Kunne have flyttet noget "Ja, jeg var godt klar over, at Rema havde afleveret en masse underskrifter, men det var ikke alle i byrådet, som lå inde med den viden. Det skulle klart og tydeligt have fremgået på byrådsmødet, for i sidste ende kunne det have flyttet noget i sagen," siger Ulrik John Nielsen.

Egedal-borgmester Karsten Søndergaard (V) mener ikke, at underskrifterne ville have haft betydning for beslutningen, som endte med et klart flertal for at afvise Rema i kommuneplanen.

"Det handler ikke om underskrifterne. Vi skal træffe nogle politiske beslutninger og ikke ud fra, hvem der har skrevet under på nogle underskrifter, men det er rigtigt, at vi på mødet ikke blev præsenteret for underskrifterne," siger Karsten Søndergaard