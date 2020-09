Se billedserie Rema 1000 vil gerne flytte her fra Rådhus Allé til Udlejrevej. Meningerne er delte. Arkivfoto.

Rema 1000 fastholder flytteplaner i Ølstykke

"Vi har sendt en konkret forespørgsel til Egedal Kommune," siger udviklingschef

Lokalavisen Egedal - 10. september 2020
Af Finn Due Larsen

Planerne om at flytte Rema 1000 fra Rådhus Allé til hjørnet af Udlejrevej i Ølstykke lever bedste velgående.

Ølstykke Planteskole og Rema 1000 har, som vi tidligere har omtalt i Lokalavisen, indgået en aftale om en handel, der efter planen skal sikre en ny Rema-butik, nye parkeringspladser og opførelsen af 28 nye rækkehuse.

"Det har vi arbejdet på et års tid nu, og vi har ikke opgivet", siger Jonas Nyrop Vestermann, udviklingschef i Rema Etablering A/S.

"Vi har sendt en konkret forespørgsel til Egedal Kommune, og vi forventer at de vil behandle den i forvaltningen og planudvalget indenfor nær fremtid."

Mens indehaverne af planteskolen er positive overfor Rema 1000-planerne, har butikker i Ølstykke, som tidligere omtalt, udtrykt bekymring for om en udflytning herfra vil påvirke detailhandelen.

Men Jonas Nyrop Vestermann mener ikke der er grund til bekymring:

"Vi har tidligere bedt om en undersøgelse af konsekvenserne for butikshandelen i området, og vurderingen her er, at en flytning ikke vil have mærkbare konsekvenser på området."

Byråd må tage stilling Som kommentar til udmeldingerne fra Rema 1000 siger planudvalgsformand Ib Sørensen (Soc.), at han ikke har kendskab til at der skulle være fremlagt nye projekter for kommunen.

"Men når vi får det forelagt, må vi selvfølgelig se nærmere på det. I forhold til Ølstykke er der jo ikke noget nyt i sagen. Vi har tidligere haft den oppe at vende, og der er ikke ændret noget der. Rema 1000 kan ikke flytte til Udlejrevej, uden at vi må ændre på kommuneplanen. Så det er i sidste ende byrådet, der skal tage stilling til, om man vil ændre på sin egen plan."

Ib Sørensen er fortsat bekymret for, at en udflytning af Rema 1000 vil påvirke handlen i området negativt. Kommunen har, som tidligere omtalt, sat en større helhedsplan i gang for Ølstykke Stationsby.