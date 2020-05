CEPOS-målingen af undervisningseffekt giver en skidt placering for Egedal Gymnasium og HF. Men målingen er ikke retvisende, mener rektor.

Rektor om tænketanks 'hitliste': En meget snæver analyse

CEPOS-undersøgelse, der har sammenlignet undervisningseffekten på 372 gymnasier, giver Egedal en skidt placering

Lokalavisen Egedal - 04. maj 2020 Af Finn Due Larsen

Hvor gode er gymnasierne i Danmark til at øge deres elevers karaktergennemsnit set i forhold til, hvad man skulle forvente, når man ser på elevernes socio-økonomiske baggrund?

Det er det der kaldes undervisningseffekten, og den har CEPOS, den borgerligt-liberale tænketank, lavet en "hitliste" over. Her har man sammenlignet 372 gymnasier i Danmark, og undersøgelsen viser store forskelle.

Københavns Private Gymnasium og Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig ligger i top. Mens Campus Vejle og Slotshaven Gymnasium i Holbæk ligger i bund, når det gælder hvor meget skolerne løfter deres elevers faglige niveau.

Egedal Gymnasium og HF får en skidt placering på listen. Det ligger nummer 316 ud af 372.

Se på 3-årig periode Men det er ikke en placering, der er et retvisende billede, mener Camilla Rye Jørgensen, rektor på Egedal Gymnasium og HF. Men hun understreger dog samtidig, at gymnasiet er fuldt bevidst om og har fokus på områder hvor der er plads til forbedringer.

"CEPOS' analyse er meget snæver, da den kun beskæftiger sig med en 1-årig periode og ikke som Børne- og Undervisningsministeriet anbefaler at kigge på en 3-årig periode", siger Camilla Rye Jørgensen.

I ministeriets undersøgelse kan man se, at der i 2019 skete et fald i forhold til elevernes studieretnings-projekt (SRP), der er hovedopgaven i afgangsklasserne, og det har givet et "dyk" i tallene.

"I 2019 er Egedal Gymnasiums løfteevne er for STX 0,2 mindre end den forventede løfteevne. Vores analyse tyder på, at elevernes SRP-karakterer har været faldende i forhold til tidligere år. Vi holder nøje øje med udvikling i karakterniveauet og arbejder datainformeret og sætter indsatser der hvor der er behov", siger Camilla Rye Jørgensen.

Hun fremhæver også, at ministeriets undersøgelse viser at gymnasiet har haft en positiv løfteevne i matematik, fysisk og kemi målt over en 3-årig periode.

"På HF er Egedal Gymnasium på niveau målt på både en 3-årig og 1-årig periode. Der er færre elever at lave statistik på, men vi holder selvfølgelig også øje med udviklingen på HF", siger Camilla Rye Jørgensen.

Hjem er vigtigt Om arbejdet med undersøgelsen skriver CEPOS blandt andet i en pressemeddelelse:

"Når man sammenligner skoler, er det vigtigt at tage hensyn til, hvilke hjem eleverne kommer fra. Det vil være lettere for en skole med mange børn fra ressourcestærke hjem at få høje eksamensgennemsnit, end det er for skoler med mange børn fra hjem, hvor forældrene for eksempel ikke har lange uddannelser. Det tager analysen højde for, når den beregner skolernes evne til at løfte eleverne."

Det fremgår videre, at hvis en skoles undervisningseffekt er for eksempel 0,5 betyder det, at elevernes gennemsnitlige afgangskarakter er 0,5 point højere, end hvad man burde forvente ud fra elevernes sociale baggrund.