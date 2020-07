Rejsegilde i Stenløse Syd: Flere rækkehuse er på vej

"Ambitionen hos FB Gruppen er at skabe boliger, som vi selv vil bo i og som kan byde på mere end fire vægge. Især de grønne værdier er et vigtigt samlingspunkt og en mulighed for at koble af og nyde nogle af de klassiske dyrkningstraditioner. Derfor har vi lagt vægt på at opføre sociale rum, hvor der er mulighed for at udfolde de grønne fingre," siger Hans-Bo Hyldig.