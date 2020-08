Dette 100 hektar store område mellem Søsum, Slagslunde og Ganløse er ikke længere i regionens søgelys som graveområde (markeret med rødt). Til gengæld er hele området samt et nyt område i Søsum Øst (ses op mod Bjellekær) udlagt som interesseområde.

Regionen dropper uønsket grusgrav-plan i Egedal

Et 100 hektar stort område mellem Søsum, Slagslunde og Ganløse er nu taget af bordet som graveområde, men bliver bevaret som "interesseområde"

Lokalavisen Egedal - 26. august 2020 kl. 15:29 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgerne i og omkring Søsum, Slagslunde og Ganløse kan ånde lettet op.

Region Hovedstaden har nemlig bekræftet, at det 100 hektar store natur-område mellem Søsum, Slagslunde og Ganløse ikke længere bliver foreslået som et "råstof-graveområde" i den såkaldte i "Råstofplan 2016-2020".

"Det vurderes ikke at være muligt at tilrettelægge trafikafviklingen på en måde, hvor denne væsentlige påvirkning af omgivelserne kan afværges. Det er derfor regionens vurdering, at der på det foreliggende grundlag ikke kan etableres en råstofgrav det pågældende sted," skriver Region Hovedstaden.

Til gengæld meddeler regionen, at det lokale område bliver bevaret som et "interesseområde", hvilket betyder, at det igen kan blive foreslået som et konkret graveområde i en senere råstofplan.

Selvom regionen altså ikke helt fjerner råstof-blikket fra Søsum, Slagslunde og Ganløse, så bliver nyheden mødt med stor glæde hos Flemming Olsen fra arbejdsgruppen under Slagslunde-Buresø Landsbylaug, der i flere måneder har kæmpet mod grusgrav-planen.

"Det er fremragende. Vi er glade, for beslutningen er en stor sejr for os borgere, men det havde selvfølgelig været bedre, hvis planen også var droppet som "interesseområde". Så kunne vi finde champagnen frem, men i første omgang må vi bare glæde os over deres udmelding," siger Flemming Olsen.

Støv, støj og forurening Tirsdag var han og Jens-Ole Koch, der er geolog og med i den lokale arbejdsgruppe mod planerne, en tur i Hillerød, hvor de fremlagde deres modstand overfor medlemmerne i regionensMiljø- og Klimaudvalg.

"Det var et kort, men godt møde. Vi fik ti minutter til at fremlægge vores modstand mod råstof-udgravning i vores område, og vi gjorde blandt andet opmærksom på det unikke landskab, risikoen for forurening af grundvandet, den uacceptable trafikbelastning samt det sygdomsfremkaldende støv og støj. Politikkerne lyttede til vores synspunkter og argumenter, og det bærer deres beslutning også præg af," siger Flemming Olsen til Lokalavisen Egedal.

Han kan kun håbe, at region Hovedstaden fjerner interessen fra området, når "Råstofplan 2024" ser dagens lys.

Bevarer andre områder "Vi ved jo ikke, hvordan de ser på området, når de har fået afklaret de trafikale forhold. Vi kan også konstatere, at de har gjort interesseområdet større ved også at kigge på Søsum Øst, så vi kommer naturligvis til at følge det tæt," siger Flemming Olsen, der stadig mener, at borgerne har argumenterne på plads for ikke at placere en grusgrav i området.

"Som sagt ville grundvandet, der løber mod syd gennem Søsum Graveområde og ned mod Bjellekær Kildeplads, blive påvirket. Her producerer Hofor altså op til 1,2 millioner m3 drikkevand per år fra syv boringer. Derudover ville både Slagslunde, Ganløse og Søsum blive ramt af støj og øget trafik," siger han.

Mens området omkring de tre byer er taget af bordet som "graveområde", så ser regionen ud til at bevare deres interesse for to andre områder i Egedal.

Således fastholder man forslaget om at udvide det eksisterende graveområde i Ledøje Vest som graveområde, ligesom forslaget om et muligt graveområde i Vindekilde tæt på Søsum stadig er i spil. Forslagene og de endelige beslutninger skal i sidste ende træffes af regionsrådet efter en høringsrunde.