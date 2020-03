Regeringen fjerner anlægsloftet: Nu vil Egedal fremrykke anlægsprojekter for 27,5 mio. kr.

Administrationen i Egedal Kommune har vurderet, at det er muligt at fremrykke anlægsprojekter for i alt 27,592 mio. kr. fra 2021 og 2022 til 2020. Det drejer sig om alt fra efterslæb på kommunale bygninger til etablering af stier i forbindelse med fredningen af Værebro Ådal. Modelfoto