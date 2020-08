"Der er mere end nogensinde brug for, at vi stiller op for børnene," lyder det fra Red Barnet. Pressefoto

Red Barnet: "Vi har brug for indsamlere i Egedal"

Søndag den 6. september 2020 samler Red Barnet ind til de sårbare børn, hvis fremtid er blevet sat på spil af den globale sundhedskrise

Lokalavisen Egedal - 14. august 2020 kl. 16:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronapandemien har berørt os alle, men krisen rammer verdens udsatte børn særligt hårdt.

Kampen mod virussen trækker ressourcer væk fra for eksempel livsvigtige vaccineprogrammer, og det kan ifølge FN koste 6.000 børn livet hver dag. Langt flere vil som konsekvens af den økonomiske krise blive presset ud i fattigdom og sult, og nogle vil ende med at skifte skolen ud med et arbejde eller et børneægteskab.

"Der er mere end nogensinde brug for, at vi stiller op for børnene. Hvis vi ikke handler omgående, kan vi på rekordtid komme til at smadre de enorme fremskridt, som det har taget årtier for verdens børn at tilkæmpe sig. Ved at melde sig som indsamler kan man hjælpe Red Barnet med at hjælpe de børn, der betaler den allerhøjeste pris for corona, siger Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen.

Pengene fra landsindsamlingen går til Red Barnets arbejde. Ude i verden er det blandt andet til medicin, mad og skolegang til udsatte børn i krigsramte og fattige lande og til nødhjælp til børn i lande som for eksempel Libanon, hvor corona lige nu kun er én ud af flere katastrofer. Herhjemme i Danmark bruges pengene blandt andet på aktiviteter for børn, der er uden for fællesskabet.

Indsamlingen bliver kontantløs Coronavirussen har ikke bare øget udsatte børns behov for hjælp, men også fået Red Barnet til at gentænke måden, som de frivillige samler ind på. For at begrænse risikoen for smittespredning er årets landsindsamling kontantløs.

Det betyder, at årets indsamlere kun skal tage imod donationer via MobilePay og sms. Donationerne sendes direkte til Red Barnet, så efter endt rute kan indsamlerne spare turen forbi det lokale afleveringssted og tage direkte hjem. Viden om, hvor meget de har samlet ind, kan indsamlerne heldigvis stadig få igennem de sms'er, der tikker ind på deres telefoner, som turen skrider frem. De vælger desuden selv den rute, de har lyst til at gå.

"Indsamlingen bliver den nemmeste for vores indsamlere nogensinde. Og den er ikke bare nem, den er også vanvittig vigtig, for både i Danmark og ude i verden lider børn under følgevirkningerne af corona. Derfor håber jeg, at virkelig mange vil tilmelde sig. Jo flere vi går på gaden, jo flere børn kan vi hjælpe, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Hvis lysten til at hjælpe er der, men kalenderen ikke tillader en tur rundt i kvarteret, kan man også støtte Red Barnets arbejde ved at lave sin egen personlige indsamling på www.indsamler.redbarnet.dk. Her kan hver indsamler oprette sin egen digitale indsamlingsbøsse og dele den med venner, kollegaer og familie på e-mail og sociale medier.

