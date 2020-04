DBU-center, arresthus, hotel - eller åbent landskab? Arkivfoto.

Protesterer mod Kildedal-planer: Borgere samler underskrifter

Forening, der kæmper for at bevare åbent landskab, har sendt hørings-forslag til kommunen

Lokalavisen Egedal - 27. april 2020 kl. 15:00 Af Finn Due Larsen

En nystiftet forening, der arbejder for at bevare det åbne landskab ved Kildedal Nord, har nu sat en underskriftsindsamling i gang, og afgivet et forslag til Egedal Kommune om områdets fremtid.

"Det er borgere fra hele kommunen, der har skrevet under", siger Jørgen Bengtsson, der er blandt initiativtagerne til foreningen.

I skrivende stund har 40 sat deres underskrift på protesten.

Som tidligere omtalt i Lokalavisen er foreningen imod de planer der er på Langagergaard til Knardrup. Her er der overvejelser om både et DBU-træningscenter, et arresthus og et hotel. Planer, der vil blive vendt og drejet på et borgermøde i aften.

Men foreningen vil helst ikke betegnes som "modstandsgruppe", men beskriver sig selv som borgere der kæmper for en bevarelse af det åbne landskab.

"Vi mener, at kommuneplanens visioner om en kommune, hvor der findes åbent land mellem de afgrænsede landsbyer, er så vigtigt at kæmpe for," har Jørgen Bengtsson, der også er formand for DN-Egedal, tidligere udtalt til Lokalavisen.

Hørings-forslaget er udarbejdet i samarbejde bylaugene i Ganløse og Knadrup. Det omhandler alene planerne for Kildedal Nord; både de kommunalt ejede arealer og de privat ejede arealer.

"Vi forsøger at anlægge en ændret opfattelse af udviklingen i området mellem Frederikssundsvej og Knardrup Landsby og Ganløse. Et område, der ligger midt i den ydre grønne kile, og som bør betragtes som en del af en helhedsplanlægning og som en naturlig del af det åbne landskab, der karakteriserer afgrænsningerne af Egedals landsbyer", skriver foreningen, der vil bevare Kildedal som en del af den ydre grønne kile.

"Vi opfordrer kraftigt til, at områderne nord for Kalveholmvej i kommuneplanen fritages fra udlægningen til rekreative eller andre erhverv, som medfører bebyggelse", lyder det videre fra foreningen, der understreger at den gerne ser udvikling af området omkring Kildedal Station, i form af boliger.

"Vi foreslår, at plangrundlaget for de kommunalt ejede arealer i Kildedal ændres til boligområde og samtænkes med boligområderne på Flyvestation Værløse."