Rammerne for undervisningen i den nye Ølstykke Privatskole bliver ikke helt traditionelle. Arkivfoto. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Privatskole vil åbne i pavillon på midlertidig plads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Privatskole vil åbne i pavillon på midlertidig plads

En lejeaftale for tre år på Spejderengen er godkendt i udvalg og sendt videre til byrådets endelige godkendelse

Lokalavisen Egedal - 25. maj 2020 kl. 13:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De elever, der fra august skal begynde i Ølstykke Privatskole, vil efter alt at dømme skulle blive undervist i nogle midlertidige pavilloner på Spejderengen,.

Den helt nye skole har ansøgt Egedal Kommune om dispensation fra lokalplan og landzonetilladelse til gennem en 3-årig lejeaftale at oprette en midlertidig privatskole på området.

Det sker efter at byrådet i september besluttede at sælge arealet på Spejderengen til Ølstykke Privatskoles Ejendomsselskab og igangsætte planarbejdet for privatskole i området. En beslutning, der var betinget af, at privatskolen leverede det nødvendige materiale.

I april i år besluttede byrådet så at give privatskolen grønt lys til Spejderengen.

Folkene bag skolen har i en ansøgning til kommunen oplyst, at man arbejder mod skoleopstart i august 2020 i midlertidige lokaler. Administrationen havde overfor politikerne i Planudvalget indstillet, at der skulle gives en midlertidig dispensation fra lokalplanen på tre år til den ansøgte, midlertidige privatskole, og det har både Planudvalget og Økonomiudvalget nu givet godkendelse til.

Det sker med en betingelse om, at lejeaftalen bortfalder, hvis lejer ikke inden den 1. august har indgivet et bindende tilbud på køb af det nødvendige areal til opførelse af en permanent skole. Den endelige beslutning er sendt videre til byrådet, der holder møde onsdag aften i denne uge.

To etager Privatskolen vil etablere en pavillon i størrelsen 54 gange 11 meter i to etager, der kan rumme cirka 195 elever og 18 ansatte. Pavillonen placeres på den vestlige del af Spejderengen med langsiden mod Frederikssundsvej og udendørs opholdsarealer nord for pavillonen.

Der vil også blive etableret cykelparkering og parkeringspladser. Spejderne har været hørt i sagen, og har udtrykt ønske om at blive placeret et andet sted, hvis skolen anlægges her.

Ølstykke Privatskole regner med, at der starter 160-170 elever på skolen 10. august, og hen over sommeren skal der ansættes 15-17 lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere, som skal sikre et højt fagligt og socialt niveau på skolen.

Den nye skole skal efter planen starte med elever i 0.-8. klasse i de midlertidige lokaler.