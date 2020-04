Privatskole udvider: Bedre forhold for lærerne og flere spor

Kører man forbi Stenløse Privatskole i denne tid, er det umuligt at undgå at bemærke, at der er fuld gang i en ændring af skolen.

"Det er en tilbygning til den eksisterende skolebebyggelse, som skal rumme kontorer for lærerne, således at de får bedst mulige forhold til forberedelse af undervisningen. Vi går meget op i at kunne skabe gode rammer for undervisningen", siger hun.