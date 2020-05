Hos Ølstykke Privatskole føler man sig overbevist om, at man har forholdene på plads, så skolen kan åbne på Spejderengen til august. Arkivfoto

Privatskole slår fast: "Vi har alt på plads inden august"

"Vi deler ikke byrådets bekymring over vores tidsplan. Til juli måned kan vi stå klar med godkendte pavilloner," siger skolens formand Johan-Benjamin Spendrup Hahn, der i øvrigt mener, at privatskolen har afleveret et udkast til et købstilbud

Byggetilladelsen mangler, der skal styr på kloakeringen, og hvad med parkerings-forholdene for personalet.

Ølstykke Privatskole har stadig et stykke vej at gå, inden der til august kan sættes flueben ved indflytningen i midlertidige pavilloner på Spejderengen i Ølstykke.

Et flertal i byrådet i Egedal Kommune undrer sig og udtrykker bekymring over den stramme tidsplan, men den nye skole har is i maven.

"Vi har fra dag ét haft en fremragende dialog med kommunens administration, hvor vi sammen har lagt en køreplan, så hvis der ikke kommer yderligere politisk indblanding, så kan vi godt nå at få de sidste ting på plads inden skolestarten til august. Der er to måneder endnu at løbe på, og på fjorten dage kan vi lave et setup, som gør os klar. På en uge kan vi få styr på kloakering, vand og el, og selve opsætningen af pavilloner tager også kun en uge. Byggetilladelsen kan selvfølgelig trække lidt ud, men til juli kan vi stå klar i godkendte pavilloner. Jeg deler ikke byrådets bekymring over vores tidsplan," siger Johan-Benjamin Spendrup Hahn, formand for Ølstykke Privatskole.

Venstres Betina Hilligsøe er bekymret for, om kommende skolebørn kan komme i klemme. Hvad siger du til det?

"Det undrer mig lidt, at hvis man har den bekymring, hvorfor man så ikke har kontaktet os eller taget imod vores tilbud om kaffemøder."

Johan-Benjamin Spendrup Hahn mener i det hele taget, at den nye privatskole kan se forældre og børn i øjnene.

"Hele projektet er i overensstemmelse med den dialog, som vi har haft med administrationen. Derfor er det ærgerligt, at der kommer denne retorik i byrådet. Politisk indblanding er fint, men som sagt er retorikken ærgerlig. Når det er er sagt, så kan vi godt tåle det, men vi synes at det er drønærgeligt i forhold til de dedikerede medarbejder vi har samarbejdet med på rådhuset, at der fra politisk hold nu såes tvivl om deres indsats," siger Johan-Benjamin Spendrup Hahn.

Har afleveret et udkast Hvordan har du det med, at jeres lejeaftale er givet under den betingelse, at I inden 1. august skal have fremsendt et bindende købstilbud?

"Hvis det er vilkårene, så må vi jo leve med det, men jeg er ikke overrasket over det. Når det er sagt, så har vi afleveret et udkast til et købstilbud. Det er ikke sikkert, at det bliver godkendt, men det er afleveret, så bolden ligger hos kommunen. Vi er i en god proces, hvor vi også er ved at ansætte lærere. Det er vildt positivt at se et så engageret og kvalificeret ansøgerfelt."

Siden september har I haft mulighed for at købe grunden på Spejderengen. Hvorfor er det endt i en lejeaftale i stedet for et køb?

"Fordi tidsplanen, i forhold til et køb, blev for snæver. Vi ville gerne sikre os et ordentligt grundlag at arbejde videre fra, så i samarbejde med administrationen blev vi enige om at køre to spor. Det ene spor handlede om lejeaftalen til den midlertidige placering, mens det andet spor handlede om købet. Den beslutning blev taget i fællesskab med administrationen."