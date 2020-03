Der bliver ikke nogen privatskole her - eller anden form for skole i det hele taget.

Privatskole fik nej: Må ikke købe Søagerskolen

Det er ærgerligt, men vi giver ikke op, og leder videre efter et sted til vores skole, siger talsmand for støtteforening

Lokalavisen Egedal - 19. marts 2020

De planer som en gruppe forældre har i Smørum om at åbne en privatskole, kommer ikke til at blive realiseret på Søagerskolens matrikel.

Det ligger fast efter et møde som Støtteforeningen Ledøje-Smørum Privatskole har afholdt med kommunen.

"Vi fik besked om, at der ikke fremover vil blive mulighed for skoledrift på Søagerskolens område", siger Veljo Jovanovic, talsmand for støtteforeningen.

"Kommunen oplyste os om, at når Søagerskolen lukker, så skal den være en del af byudviklingsplanen og de planer man har om boliger på stedet."

Meldingen vækkker ærgrelse i støtteforeningen, der længe har haft Søagerskolen i tankerne som lokation. Den fremrykkede lukning af skolen, som vi omtalte i Lokalavisen den 5. februar, har, som talsmanden ser det, sat en prop i planerne for at bruge denne placering.

"Det har naturligvis begrænset lokationerne, men vi går på med krum hals og leder efter et andet sted i området", siger Veljo Jovanovic.

I Egedal Kommune bekræfter projektleder Henrik Wolfhagen, der deltog i mødet, meldingen overfor støtteforeningen.

"Det er jo et led i byrådets beslutning, at Toftehøjskolen og Søagerskolen skal afhændes, og områderne anvendes til boligformål. Præcis hvad og hvordan ved vi ikke endnu. Nu skal der forberedes et udbud, og er vi helt åbne overfor hvordan det skal udformes."

Optimismen intakt Fra støtteforeningens side forklarer Veljo Jovanovic, at man her i første omgang havde nogle økonomiske drøftelser med Egedal Kommune. Hvor foreningen havde et udspil på 25-30 millioner kroner for Søagerskolen:

"Men kommunen havde et budget på godt det dobbelte, 55-60 millioner", siger talsmanden.

"Vi har længe været klar over lukningerne af skolerne og kommunens planer om salget af grundene. Men det var først på mødet i sidste uge, vi blev mødt med et kategorisk nej til skoledrift", siger Veljo Jovanovic.

Selv om der er skuffelse i støtteforeningen, er optimismen intakt:

"Vi har et stærkt projekt, og over 500 er med i støtteforeningens gruppe på Facebook. Vores håb er stadig en skolestart i august 2021. Det er det vi arbejder henimod", siger Veljo Jovanovic.