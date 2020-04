Ølstykke-pigen Tanja Thybo Heier var én af fem nominerede til prisen, men juryen, der bestod af tre personer fra Rockwool, KEA og Prolike, valgte altså Tanja Thybo Heier. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Praktikken ledte til job: Nu vinder Tanja fra Ølstykke fornem pris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Praktikken ledte til job: Nu vinder Tanja fra Ølstykke fornem pris

Tanja Thybo Heier, som er født og opvokset i Ølstykke, er blevet annonceret som vinder af "Årets KEApraktik-pris" sammen med Inwear, hendes praktikvirksomhed

Lokalavisen Egedal - 23. april 2020 kl. 14:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis Tanja Thybo Heier smiler ekstra meget i disse dage, så er det helt forståeligt.

I går, onsdag den 22. april, løb hun nemlig med prisen som vinder af "Årets KEApraktik-pris" sammen med Inwear, hendes praktikvirksomhed.

Ølstykke-pigen var én af fem nominerede, men juryen, der bestod af tre personer fra Rockwool, KEA og Prolike, valgte altså Tanja Thybo Heier.

Allerede halvejs i praktikken hos Inwear blev Tanja Thybo Heier, som læser Fashion Management på KEA Design, tilbudt en fastansættelse som Junior Buyer. Hun håndterede nemlig ikke bare opgaver såsom bestilling, kommentering og den daglige kontakt med leverandører, hun omsatte også den viden, hun har fået på studiet, til at skabe produkter, som fungerer i erhvervslivet. Hun udviklede sin viden inden for materialer, men også indkøbets struktur, og hvordan et stykke tøj bliver til fra idé til virkelighed med indkøbet som et utrolig vigtigt led.

Og så turde hun stille spørgsmål til eksisterende procedurer, som hun opdagede ikke fungerede:

Fungerede ikke optimalt "I forbindelse med nogle fotoprøver til vores største kunde opdagede jeg, at hele den officielle procedure ikke fungerede optimalt. Jeg brugte nogle uger på at optimere den, og det blev modtaget rigtig godt og er nu fast procedure i virksomheden. Jeg er stolt af, at jeg stod fast ved de inputs og idéer jeg havde - og at jeg turde forsøge at ændre på en ellers fast procedure og gøre den mere rentabel og effektiv," siger Tanja Thybo Heier.

Og det blev bestemt bemærket hos den danske modekoncern:

"Tanja har været enormt proaktiv og taget rigtig meget ansvar. Enhver opgave, der er blevet stillet, er hun gået til meget seriøst, og hun har været god til at netværke på tværs af virksomheden for at kunne løse de her opgaver. Det er flot, at hun har den selvtillid og vilje til at lære - hvilket også har gjort, at vi har ansat Tanja," siger Selma Makacev Thiel, InWear og fortsætter:

"For os er det fantastisk, at vores praktikanter synes, de får noget ud af at være hos os - både nu hvor de er studerende, og når de skal ud på arbejdsmarkedet. Vi tilstræber at give dem så meget ansvar, som de overhovedet kan tage. Og mange af dem er rigtig gode og har rigtigt meget lyst til at lære, og det gør også, at vi har rigtig meget lyst til at investere i dem. Vi vil gerne bruge dem til noget rigtigt, og håber, at vi har en fremtidig medarbejder - vi ser på dem som potentielle medarbejdere, og derfor giver vi dem relevante opgaver."

Og kan Tanja næsten heller ikke vente med at komme tilbage til virksomheden:

"De har hjulpet og udviklet mig samtidig med, at de har presset mig tilpas meget så jeg har lært en masse. Derudover har de helt enkelt taget mig til sig og behandlet mig langt bedre end forventet, og jeg kunne på ingen måde have bedt om et bedre praktiksted."

pressemeddelelse