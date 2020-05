"Vi ser nu heldigvis ind i en situation, hvor smitte-situationen ser ud til at være under kontrol," lyder det fra Egedal Kommune. Foto: Adobe/Stock

Positiv corona-status på Egedal Kommunes plejecentre: Færre beboere er smittede

Egedal Kommune har været hårdt plaget af corona-tilfælde på de lokale plejecentre og døgnpladser, men nu ser det endelig ud til at gå den rigtige vej.

Således oplyser kommunen til Lokalavisen Egedal, at der i øjeblikket er 15 smittede beboere på ældreområdet - et markant fald i antal smittede i forhold til sidste uge, hvor 27 beboere blev meldt smittede.

"Vi ser nu heldigvis ind i en situation, hvor smitte-situationen ser ud til at være under kontrol, og hvor vi kan se at stadig flere kan tages ud af det såkaldte "smitteregime", fordi de bliver raske igen," lyder det fra Egedal Kommune.