Der er nu givet grønt lys til at genåbne musik- og kulturskolerne i Egedal. Arkivfoto

Politikerne sagde ja: Mere kultur åbner i Egedal Kommune

På byrådsmødet har politikerne besluttet Egedals vej gennem fase 2 og 3 af genåbningen af kultur- og fritidsfaciliteter

Lokalavisen Egedal - 28. maj 2020 kl. 13:36 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egedal Kommunes indendørs kultur- og fritidsfaciliteter genåbner fra 8. juni 2020.

Det besluttede et enigt byråd på onsdagens møde.

Det sker i takt med, at sundhedsmyndigheders retningslinjer offentliggøres, og at der etableres foranstaltninger, så retningslinjer kan overholdes

Dermed er der givet grønt lys til at genåbne museumsområdet/lokalarkiverne allerede fra 2. juni, mens musik- og kulturskolerne, sommerferieaktiviteter for børn og unge, aftenskolerne og spejderhytterne genåbner 8. juni - dog som nævnt i takt med sundhedsmyndigheders retningslinjer offentliggøres.

Svømmehallen må vente "Spejderne er allerede i gang, men aftenskolerne ønsker at vente til efter sommerferien og bruge kræfterne på et spændende program for den kommende sæson. Svømmehallen må desværre vente, da den er en del af Folketingets fase 3," oplyser Egedal Kommune.

Planen for Egedals genåbning bliver mødt med glæde af Charlotte Haagendrup (C), formand for Kultur- og Erhvervsudvalget.

"Vi åbner med glæde det vi kan under de retningslinjer, som er blevet fremlagt. Det er en proces, hvor vi bliver stillet mange spørgsmål, så det er vigtigt at tage et skridt af gangen," siger Charlotte Haagendrup, der ikke lægger skjul på, at de forskellige faser kan være tunge at navigere rundt i.

"Som kommune er det ikke lige nemt at holde styr på, hvad vi må og ikke må i forhold til genåbningen, når der nærmest dagligt kommer nye retningslinjer i forhold til de forskellige faser," siger hun.