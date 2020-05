Sådan ser tegningerne ud af den nye idrætshal i Ølstykke, der primært skal bruges til håndbold-aktiviteter og andre idrætsaktiviteter for foreningslivet. Skitse: Egedal Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Politikerne har nikket ja: Nu bliver der bygget en ny idrætshal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikerne har nikket ja: Nu bliver der bygget en ny idrætshal

Både Planudvalget samt Kultur- og Erhversudvalget i Egedal Kommune har givet grønt lys til etableringen af den 16,3 mio. kr. dyre Ølstykke Hal, der også kan blive suppleret med en udendørs fitnesspark, en parkourbane og en klatrevæg

Lokalavisen Egedal - 12. maj 2020 kl. 07:17 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ølstykke får en splinterny idrætshal.

Godt nok mangler byrådet stadig at give den endelige godkendelse, men alt tyder på, at hal-projektet bliver vedtaget efter de seneste beslutninger i Egedal Kommunes Planudvalg samt Kultur- og Erhvervsudvalg.

Her kunne politikerne nikke ja til "budget-beslutningen" fra 2018 om at frigive 16,3 mio. kr. til den nye hal i Ølstykke, når kommunen havde opnået salgsindtægter for over 100 mio. kr.

Det beløb er nu indfriet, og dermed er vejen banet for opførelsen af den 1000 kvadratmeter nye hal, der skal placeres i forlængelse af den nuværende Ølstykke Hal.

"Jeg er simpelthen så glad. Planerne har været længe undervejs, og jeg har selv været utålmodig, fordi jeg så brændende ønsker denne hal. Nu ser den ud til at komme, hvis byrådet også siger ja, og det er bare så glædeligt for vores idrætsliv," siger Charlotte Haagendrup (C), formand for Kultur- og Erhvervsudvalget i Egedal Kommune.

Som tidligere omtalt i Lokalavisen Egedal, så har en gruppe anonyme Ølstykke-borgere med tilknytning til HØJ Håndbold doneret cirka 10 mio. kr. til den nye hal, mens Egedal Kommune selv finder den resterende anlægsudgift på 6,3 mio. kr.

Nu bliver det samlede rådighedsbeløb på investeringsoversigten frigivet med 8,15 mio. kr. i 2021 og 8,15 mio. kr. i 2022. Samtidig bliver "idrætsgaven" fra borgerne modtaget og frigivet med fem millioner kroner i 2021 og fem millioner kroner i 2022.

Fantastisk opbakning Endelig er det besluttet i Planudvalget, at arbejdet med at udarbejde en lokalplan for en ny hal i Ølstykke igangsættes.

Charlotte Haagendrup kan ikke få armene ned i begejstring over den økonomiske donation fra borgerne.

"Det er intet mindre end fantastisk, at vi her i Egedal har nogle borgere, som vil idræts- og fritidslivet så meget, at de er klar til selv at investere i det. Den opbakning er unik, og den gør mig rigtig stolt. Jeg er virkelig imponeret over deres støtte. Det er så fedt," siger Charotte Haagendrup.

Med i hal-projektet er også muligheden for at etablere en mindre udendørs fitnesspark, en parkourbane og en klatrevæg.

"Det er rigtigt, at der er mulighed for at lave nogle udearealer ved siden af den nye hal. Det er noget vi nu skal se nærmere på det i videre forløb. Det ser spændende ud, men jeg kender ikke økonomien i det," siger Charlotte Haagendrup.

Den nye hal skal efter planen stå klar i december 2022.

"Jeg havde gerne set, at hallen var færdig tidligere, men det er jo en lang proces med udbud og så videre," siger Charlotte Haagendrup.

FAKTA

Den nye idrætshal bliver på 45 x 24,1 meter med tilhørende nødvendige faciliteter.

Hallen vil blive ejet af kommunen, ligesom den indgår i de samlede idrætsfaciliteter i Ølstykke-området.

Hallen forventes at udgøre i alt ca. 1.080 m2. Herudover etableres nødvendige faciliteter ca. 245 m2; (eksempelvis toiletfaciliteter, opbevaringsplads, omklædningsrum).

Hallen forudsættes fortrinsvist anvendt til håndbold-aktiviteter og andre idrætsaktiviteter for foreningslivet. Hallen indgår således i den samlede lokalefordeling for de lokale foreninger.